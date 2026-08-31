ABEL AMÉRICO DE LA TORRE "CHIQUITO" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 31 de agosto de 2026 a los 80 años. Su esposa Susana Mancinelli; sus hijos Luciano, Lucas y Marianela De La Torre; sus hijos políticos Mauricio Gallo, Vanesa Salvatierra y Yamila Menchiorre; sus nietos Agustín, Malena, Isabella y Martina De La Torre; Benicio Gallo y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C", comienza el lunes 31/8 a las 16:00, cierra a las 21:00 horas y reabre el martes 1/9 a las 8:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, martes 1/9 a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Barrio CECO 1, nacido en Olavarría. Jubilado.