Falleció en Olavarría el 29 de agosto de 2026 a los 87 años. Su hijo Ignacio Berho, hija política Florencia Fredes, sus nietos Lorenzo y Matilda. Familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C", comienza sábado a las 8:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Municipal Olavarria, sábado a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del Microcentro, nacida en Olavarría. Docente jubilada y pensionada.
IBERICA DE LA CARMEN HOU VIUDA DE BERHO "IBE" (Q.E.P.D.)
Sabado, 29 de agosto de 2026 a las 09:34