CARLOS DANTE ROSELLI "ÑATO" (Q.E.P.D.)



Falleció en Olavarría el 28 de agosto de 2026 a los 94 años. Sus hijos Omar, Daniel y Miriam Roselli; sus hijos políticos Maria Rosa, Silvina y Javier; sus nietos Maximiliano, María Florencia, Victoria, Sebastián, Agustina, Camila, Avril, Felipe, Alma; sus bisnietos Rufina, Renato y Alba y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "B", la sala se habilita a partir de las 6. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, sábado 29/8/2026 a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Villa Floresta, nacido en Olavarría. Jubilado.