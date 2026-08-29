EDITH MABEL IRIBE RIZZONELLI VIUDA DE ARRAMON "NEGRA" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 29 de agosto a los 89 años de edad. Sus hijas Mabel y Nancy, sus hijos políticos Aroldo y Dante, sus nietos Vanesa, Agustina, Juan Cruz y Maria Victoria, sus nietos políticos Jonathan, Enzo y Constanza, sus bisnietas Nahiara y Pilar, su hermano político, sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Su velatorio será en la sala de Sierras Bayas y comenzará este domingo a las 8:00. Responso en la capilla ardiente. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Sierras Bayas este domingo 30 a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina nacida en Hinojo, que vivía en Sierras Bayas. Jubilada del Sindicato de Luz y Fuerza.