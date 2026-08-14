CARLOS RODOLFO DEGENHART (Q.E.P.D.)



Falleció en Olavarría el 13 de agosto de 2026 a los 68 años. Su esposa Emilce Edel Paris; Sus hijos: Carlos, Luján, Alejandra y Axel; Sus nietos: Kevin, Camila, Daiana, Brenda, Lucrecia, Alma y Ose; Su bisnieto Oliver; Sus hijos políticos: Norberto, Cristian y Liliana; Su nieto político Fernando y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio, sin responso. Cremación en Pinos de Paz, viernes a las 15:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Villa Mailín, nacido en Olavarría. Jubilado.