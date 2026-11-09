JUAN NICOLAS AVILA (COLONO)



Falleció en Olavarría el 9 de noviembre de 2026 a los 80 años. Sus hermanas María y Rosa Haydee Ávila. Su hermana política Sylvia Leiva. Sus sobrinos. Sus sobrinos políticos. Sus sobrinos nietos. Sus amigos y demás deudos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "B", este martes a las 13:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, martes a las 14:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Provincias Unidas. Jubilado.