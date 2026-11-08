GLORIA DELIA SALAS VDA DE GUENZATTI (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 8 de noviembre de 2026 a los 96 años. Sus hijos: Gustavo, María Inés y Gabriela; sus hijos políticos: Betina Vecchi; sus nietos: María, Gabriel y Cecilia y Nano; su nieto político: Gabriel; bisnietos; Lucia y Manuel; sus amigos: Adolfo, Beto y Alicia participan su fallecimiento. No se realiza velatorio. Sin responso. Cremación en Pinos de Paz. Servicio adherido a Coopelectric, vecina de Microcentro, nacida en Capital Federal. Jubilada.