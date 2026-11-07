CARLOS ALBERTO LAPLACE (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 6 de noviembre de 2026 a los 88 años. Sus hijos Silvia y Daniel Laplace. Sus nietos Laura, Silvana, Luis y Karen. Sus bisnietos Briana, Joaquin, Bebjamin, Alanis, Gaspar, Helena y Lorenzo. Sus nietos políticos Daiana y Jon. Sus sobrinos Tomas, Nilda, Irma. Su cuñada Susana. Familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", sábado de 8:00 a 13:00. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Roca Merlo, nacido en Azul. Jubilado de Calera Avellaneda.