Falleció en Olavarría el 29 de noviembre de 2026 a los 76 años. Sus hijos; sus nietos: Facundo, Nahuel, Rodrigo, Leonardo, Santiago, Roció y Valeria; sus bisnietos: Sebastián, Uma, Noa y Ari participan en su fallecimiento. Velatorio: España 2942, departamento " B ", lunes 30/11 a las 9. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, lunes 30/11 a las 12:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de barrio Norte, nacida en Olavarría. Jubilada.