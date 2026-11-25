Falleció en Olavarría el 24 de Noviembre de 2026 a los 80 años. Sus hijos Yanina ,Daniela, Mariano, Soledad; sus hijos políticos Gustavo, Pablo, Clara, Pablo Oscar; sus nietos Nacho, Pancho, Bruno, Cata, Pilar, Mateo ,Maca e Iván; familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Sin velatorio. Inhumación: Cementerio Loma De Paz, jueves 26/11 a las 8:30 Hs. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de barrio Roca Merlo, nacida en Olavarría. Jubilada y Pensionada.