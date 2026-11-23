Falleció en Olavarría el día 23 de Noviembre de 2026 a los 82 años de edad.

Su hija Silvia Mabel Degenhart. Su hijo politico Cristian Alejandro Vidovi. Sus nietos Florencia, Camila, Agustina y Gonzalo Mattaini. Su hijo politico Emanuel Basualdo.

Su bisnieto Thiago basualdo. Su hijo del corazón Javier Kessler. Su hija política del corazón afecto Mariela Sandoval. Sus nietos del corazón Milagros, Facundo y Bruno.

Su bisnieto de corazón Mateo Maldonado. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento "C". RESPONSO: Capilla Ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio de Colonia San Miguel.este martes a las 8:30 horas.SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Olavarriense, vecino de Barrio CECO 1. Jubilado de Cerro Negro.