

Falleció en Olavarría el 17 de noviembre de 2026 a los 84 años. Sus hijos Roberto, Alberto, Marta, Claudia, Abel, Tito y Nolberto Peredo. Sus hijos políticos. Sus nietos. Sus nietos políticos. Sus bisnietos. Sus hermanos.

Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C". Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, miércoles a las 14:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio 10 de Junio, nacida en General La Madrid. Jubilada y pensionada.