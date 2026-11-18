Falleció en Olavarría el 17 de noviembre de 2026 a los 84 años. Sus hijos Roberto, Alberto, Marta, Claudia, Abel, Tito y Nolberto Peredo. Sus hijos políticos. Sus nietos. Sus nietos políticos. Sus bisnietos. Sus hermanos.
Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C". Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, miércoles a las 14:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio 10 de Junio, nacida en General La Madrid. Jubilada y pensionada.
ELVA FRANCISCA GAITAN VIUDA DE PEREDO "ELVITA" (Q.E.P.D)
Miércoles, 18 de noviembre de 2026 a las 08:29