Falleció en Olavarría el 15 de noviembre de 2026 a los 96 años. Sus hijos Aquilino y José Cámara. Sus hijas políticas Dora y Olga. Sus nietos Natalia, Marcelo, Martin y Nicolas. Sus nietos políticos Gustavo, Yanina y Karina. Sus bisnietos Bianca, Tomas, Camila, Valentina, Jazmin y Valentin. Su bisnieto político Tomas. Su tataranieta Franchesca y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C", comienza a las 7:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Municipal, lunes a las 11:00. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Microcentro, nacida en Portugal. Jubilada y pensionada.
ELVIRA DE JESUS SANTA VIUDA DE CAMARA (Q.E.P.D)
Lunes, 16 de noviembre de 2026 a las 09:05