ROSA GIMÉNEZ VIUDA DE SCHEFFER "TÍA NEGRA" (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 15 de noviembre de 2026 a los 82 años. Sus hijos: Diego, Claudia y Karina; sus hijos políticos; sus nietos; sus hermanos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento " D", domingo 15/11 a las 21:00 Hs. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, lunes 16/11 a las 13:30 Hs. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de San Vicente, nacida en Gral. La Madrid. Jubilada y Pensionada.