MARCELO CESAR CEA (Q.E.P.D)



Falleció en Mar Del Plata el 11 de noviembre de 2026 a los 63 años. Sus hijas María Agustina y Delfina Cea. Sus hijos políticos Augusto y Pedro. Su papá Omar Cea, sus hermanas Cecilia, Celica y Mercedes Cea. Sus cuñados, sobrinos, sobrinos nietos Amadeo y Feli. Karina Ferro y su compañera Sonia Schroh e hijos Camila y Martín. Sus nietos del corazón Tomas y Delfina y demás allegados participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "F", viernes 13 de noviembre de 9:00 a 18:30. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos De Paz, sábado a las 12.30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio La Menesunda, nacido en Olavarría. Comerciante.