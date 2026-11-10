MARIANO OMAR URIA (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el día 10 de noviembre de 2026 a los 67 años. Su esposa Griselda Luz Fernández; sus hijos Romina, Mariano, Jesuan y Agustín Uria; sus hijos políticos Ignacio, Evangelina, Julia y Agustina; sus nietos Felipe, Amador, Joaquin, Francesco, Beltrán, Bautista y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "A", martes 10/11 de 9:00 a 12:30. Sin responso. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, martes 10/11 a las 12:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Ceco 1, nacido en Trenque Lauquen. Comerciante.