Falleció en la Ciudad de Buenos Aires el 9 de noviembre de 2026 a los 86 años. Su esposa Nora Beatriz Bouciguez; sus hijos Carlos y Adriana; sus hijos políticos Karina y Gustavo; sus nietos Franco, Diego, Mauricio y Evelyn; su hermana Marta; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "F", lunes de 23:00 a 2:00 y martes de 7:00 a 14:00. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio San Vicente, nacido en Olavarría. Playero jubilado de YPF.
JUAN CARLOS CARDILLO "LALA", "NEGRO" (Q.E.P.D)
Martes, 10 de noviembre de 2026 a las 08:33