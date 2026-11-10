IRENE MORGADO (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 9 de noviembre de 2026 a los 68 años. Sus hermanos Juan, Ramiro y Horacio. Su hermana política Norma; familiares; amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", comienza el lunes 9/11 a las 22:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, martes a las 13:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Villa Alfredo Fortabat, nacida en Olavarría. Pensionada.