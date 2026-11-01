LUJÁN NOEMÍ IVROUD VIUDA DE SAIZ (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 1 de noviembre de 2026 a los 86 años. Sus hijos: Silvia Noemi y Julio César Saiz; sus nietos: Sathya, Jennifer, Josué, Micaela y Braian; sus bisnietos: Santino, Iñaki y Uziel; su hermano Oscar Ivroud y señora; familiares, amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D ", comienza domingo 01/11 de 15:00 a 20:00 Hs. y retoma lunes 02/11 de 07:00 a 12:30 Hs. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, lunes 02/11 a las 12:30 Hs. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de barrio AOMA, nacida en Cañuelas. Jubilada y Pensionada.