JUANA DOMINGA CARTOLANO viuda de FIGUEROA "JUANITA" (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 5 de octubre de 2026 a los 82 años. Sus hijos Mónica, Cristina, Marisa, Daniela, Luis Miguel, Soledad y María de los Milagros; sus hijos políticos; sus nietos Karen, Yesica, Jacqueline, Franco, Bernabé, Ángel, Miguel, Jeremías, Agostina, Michelle, Bianca, Sofia, Matías; sus bisnietos; sus hermanos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", comienza lunes 5/10 a las 13. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, martes 6/10 a las 8:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Villa La Serranía, nacida en Laprida. Pensionada.