MARIO ALBERTO RONDAN "CHOLO" (Q.E.P.D.)



Falleció en Olavarría el 30 de octubre de 2026 a los 82 años. Sus hijos Silvia y Alberto. Sus hijos políticos, sus nietos y bisnieta. Sus hermanos, familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C", viernes 30 de octubre a las 16:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, sábado 31 de octubre a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Hipólito Yrigoyen, nacido en Olavarría. Jubilado cementista.