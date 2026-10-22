BLANCA ORTIZ viuda de GISLER (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 22 de octubre de 2026 a los 65 años de edad. Sus hijos Blanca Elizabeth, Leandro José, Yanina Lujan, Aldo Omar Gisler. Sus hijos políticos Héctor Oscar Ditz, Mayra Nelson, Alexia Torres, Ramiro. Sus nietos Renata, Rodrigo, Lautaro, Mikela, Sofia, Valentina, Leonel, Gaspar, Aylen, Lucia, Pilar, Priscila, Samuel. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D". El velatorio cierra a las 0:00 horas y reabre este viernes a las 8 horas. Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio de Colonia Hinojo, este viernes 23 de octubre a las 11:30 horas. Vecina de Barrio Luján. Nacida en Olavarría. Jubilada.