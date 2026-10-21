MARIA MAGDALENA PIERRI "PICHINA" (Q.E.P.D.)



Falleció en Olavarría el 21 de octubre de 2026 a los 86 años. Sus sobrinos Luciana, Esteban, Agustina y Cristina. Sus sobrinos políticos Daniel, Alfredo y Yamilé. Sus amigas Andrea, Gabriela, Susana. Sus sobrinos nietos y demás deudos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "B", miércoles 21 a las 8:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, miércoles 21 de octubre a las 13:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del Microcentro, nacida en Olavarría. Jubilada y pensionada.