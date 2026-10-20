LETICIA LUCIA BERRINO ALBANO VIUDA DE GELY (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 20 de octubre de 2026 a los 102 años. Su hija Maria Cristina Gely. Sus nietos Ezequiel y Leandro Bulant. Su nieta política Guadalupe Morales. Sus bisnietos Santiago y Joaquin Bulant. Sus sobrinos Alberto y Laura Berrino y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”, miércoles 21 desde las 9:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, miércoles 21 a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Microcentro, nacida en Crotto. Jubilada y pensionada.