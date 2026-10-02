Falleció en Olavarría el 2 de octubre de 2026 a los 36 años. Su pareja Leo Maldonado; sus padres políticos; sus hermanos; sus hermanos políticos; sus sobrinos; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C", viernes de 15:00 a 20:00 y sábado de 9:00 a 11:00. Sin responso. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Amparo Castro, nacida en Olavarría. Comerciante.
KAREN LEONELA REYES (Q.E.P.D)
Viernes, 02 de octubre de 2026 a las 12:18