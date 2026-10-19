SUSANA CELIA SCHWINDT FENZEL VIUDA DE WEIMANN (Q.E.P.D)



Falleció en Hinojo el 19 de octubre de 2026 a los 96 años. Sus hijos Susana, Alejandro, Juan Carlos y Patricia; sus hijos políticos, sus nietos; sus bisnietos; sus damas de compañía y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio. Responso: Cementerio Municipal de Colonia Hinojo. Inhumación: Cementerio Municipal de Colonia Hinojo, lunes a las 17:00. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Hinojo, nacida en Colonia Hinojo. Ama de casa jubilada.