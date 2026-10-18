OLGA CECILIA SAAVEDRA viuda de VICCICONTTE "CHICHA" (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 18 de Octubre de 2026 a los 93 años de edad. Su hija Andrea Mariana Viccicontte. Su hijo político Juan Carlos Moyano. Sus nietos Cristian, Alejandra, Mariano, Diego, Maria Laura, Lorena, Guido y Mauricio. Sus nietos políticos. Sus bisnietos. Su hermano Carlos Lemos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio España 2942, Departamento "D". La sala cierra a las 22 y reabre éste Lunes a las 8. Responso. Capilla Ardiente. Inhumación Cementerio Loma de Paz, este lunes a las 13:30 horas. SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Vecina de Barrio Coronel Dorrego. Nacida en Olavarría. Jubilada y Pensionada