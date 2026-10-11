MERCEDES LEONOR MARIN DE FILARDO "TOTI" (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 11 de octubre de 2026 a los 87 años. Su esposo Enrique Raul Filardo; sus hijos Enrique Alfredo y Claudio Raúl; sus hijos políticos; sus nietos; y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", de 7 a 10:30 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Lunes a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Manuel Belgrano, nacida en Olavarría. Jubilada.