HECTOR JOSE BARBOSA "TOTI" (Q.E.P.D)



Falleció en Olavarría el 11 de octubre de 2026 a los 94 años. Su esposa Teresa Mabel Caucelliri; sus hijos Susana y Osvaldo Barbosa; hijos politicos Mario Lujan Bonifacio y Ester Sosa; sus nietos Matias, Micaela, José Luis, Cristian y Damian; su bisnieto Gael y demás familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "C", cierra a las 23 horas, reabre a las 7:30. Responso: Capilla ardiente. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, lunes a las 9:30. Servicio adherido a Coopelectric, vecino del barrio Pueblo Nuevo, nacido en Olavarria. Jubilado.