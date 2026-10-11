NANCY ESTHER FERNANDEZ VIUDA DE BERRA (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 11 de octubre de 2026 a los 64 años. Sus hijos: Luciano y Juan Cruz; sus hijas políticas Mabel y Ángeles; sus nietos Thiago y Nehuen y su hermano Héctor participan su fallecimiento. No se realiza velatorio, sin responso. Inhumación: Cementerio Municipal de Sierras Bayas, lunes 12/11 a las 12. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Facundo Quiroga 1, nacida en Hinojo. Jubilada.