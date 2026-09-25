Otorgaron un aumento escalonado de 6,74% para los trabajadores municipales

Este viernes se anunció que en el marco de la mesa paritaria con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría y el Ejecutivo municipal, se alcanzó un nuevo acuerdo de recomposición salarial para los trabajadores municipales.

De acuerdo a la información brindada de manera oficial, se acordó un incremento salarial del 6,74%, correspondiente a la recomposición del período enero-agosto de 2026. Se aplicará de manera escalonada: 3% a partir de septiembre, 1,8% en octubre y 1,8% en noviembre.

Los trabajadores recibieron un mensaje firmado por el intendente Wesner en el que se señaló que “además, durante estos tres meses avanzaremos con pases a planta permanente y recategorizaciones, teniendo en cuenta la antigüedad y el desempeño de cada trabajador, y con la actualización de los adicionales salariales conforme al acumulado de las paritarias de enero a julio de 2026”.

“Sabemos que no alcanza. Sabemos que, aun con cada recomposición que podemos otorgar, el salario sigue corriendo detrás de una realidad económica que golpea todos los días el bolsillo de las familias”, reconoció el intendente en la carta.

Añadió que “llegar a fin de mes cuesta cada vez más y somos plenamente conscientes de que nuestros trabajadores no están ajenos a esa situación”.

Se planteó que se trata de “un contexto económico muy difícil y con recursos municipales que también son limitados”.

El mensaje cerró: “Tenemos que cuidar las cuentas y garantizar los servicios que la ciudad necesita y cuidar a quienes todos los días sostienen esos servicios con su trabajo”.



