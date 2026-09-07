Dos hombres aprehendidos tras intentar agredir a efectivos de la policía

Este lunes dos hombres de 38 y 33 años fueron aprehendidos en Colón y Moreno por personal del Comando de Patrulla tras resistirse a ser identificados y lanzar golpes de puño contra los efectivos.

Según el reporte, se negaron a aportar sus datos, tornándose agresivos, con el objetivo de agredir al personal policial sin conseguirlo.

Fueron reducidos en el lugar y trasladados a la sede. La causa fue caratulada como “Atentado y resistencia a la autoridad”, con la intervención de la UFI Nº 10 a cargo de la Dra. Viceconte.

