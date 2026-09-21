Santa Rita de Piedritas es el primer clasificado a los playoffs

En su mejor actuación del torneo, en su casa, Deportivo Norte derrotó 2-0 a Quilmes (ambos de Mar del Plata), pasó al frente en la tabla de la Zona 4 de la Región Pampeana Sur y le alcanzará un empate en su visita de la última fecha a Defensores de Valeria del Mar para asegurar su clasificación a la próxima ronda del Torneo Regional Amateur

Ambos tantos del equipop aurinegro fueron anotados en el segundo tiempo: a los 6m. Ignacio Ayala y a los 27m Enzo Astiz.

Cerca de allí, Ministerio derrotó como local 2-1 a Independiente San Cayetano en Quequén, por la cuarta fecha de la Zona 5. Abrió el marcador Nahuel Arce a los 42m para el visitante; igualó a los 55m Agustín Balado y a los 70m Néstor Benítez puso el 2-1 final.

Los dos conjuntos de la Liga Necochea de Fútbol llegaban como líderes a este encuentro, por lo cual el “Decano” se ubica en lo más alto del grupo en soledad.

En la restante zona de tres equipos, que no involucran a los representantes de la LFO, Santa Rita de Piedritas aseguró su clasificación para la ronda de playoffs (resta definir si empezará en la segunda o la tercera) luego de superar 1-0 a Atlético Villegas con gol anotado a los 17m. por Ramiro Peters.

Así las cosas, en la tabla de los líderes Santa Rita de Piedritas, Ministerio de Quequén y Deportivo Norte tienen 7 puntos; Huracán de Ingeniero White (que derrotó como visitante 2-1 a Sarmiento de Pigüé) suma 6 y Racing 5.

Entre los escoltas Quilmes de Mar del Plata, Independiente de San Cayetano, Ferro Carril Sud, Atlético Villegas suman 4 unidades; Embajadores y Balonpie 2.

Clasifican en forma directa a la Tercera Ronda los equipos ubicados en el primer lugar de las zonas de cuatro participantes y los dos mejores equipos ubicados en el primer lugar de las zonas integradas por tres clubes cada una (total 4).

Clasifican a la Segunda Ronda los equipos ubicados en el segundo lugar de las zonas de cuatro participantes, los restantes equipos ubicados en el primer lugar de las zonas integradas por tres equipos y los tres mejores equipos ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por tres clubes equipos una (total 8).