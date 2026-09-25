Día del empleado de Comercio: el CECO sorteó seis sueldos

El Centro Empleados de Comercio Olavarría (CECO) otorgó hoy seis sueldos para sus afiliados y afiliadas en el sorteo principal por el Mes de los Empleados y Empleadas de Comercio. También, hubo otros seis ganadores entre los que recibieron diferentes electrodomésticos, equipamiento para el hogar y demás obsequios.

La entidad gremial mercantil celebró la 18° edición del Mes de los Empleados y Empleadas de Comercio donde durante todo septiembre se llevaron a cabo sorteos, premios y sorpresas para los trabajadores y trabajadoras mercantiles. Cabe recordar que el Día del Empleado de Comercio se conmemora el 26 de septiembre, para celebrar la sanción de la primera ley de contrato de trabajo.

Este viernes se realizó el sorteo principal de seis sueldos, de acuerdo a la escala vigente y antigüedad, para afiliados y afiliadas en el marco del Día del Empleado y la Empleada de Comercio. La modalidad fue mediante la jugada “El Primero” de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. De esta manera, Sergio Daniel Vivas ganó el premio principal y se hizo acreedor de tres sueldos; el segundo lugar, con dos sueldos, fue para Ludmila Oriana Benítez y la ganadora de un sueldo fue Estela Mary Brizuela.

Por su parte, los otros ganadores fueron Estefania Aranda, Melina Araceli Sosa, Natalia Elizabet Cuello, Vanesa Belen Silva, Marta Raquel Manzur, Barbara Trinidad Nino y Esteban Oscar Mussi.

Beneficios y premios durante septiembre

En las semanas previas, los afiliados y afiliadas al gremio pudieron beneficiarse con premios que iban desde ordenes de compra de $250.000 hasta entradas para recitales. Los beneficiarios también fueron de la ciudad de Laprida y de Lamadrid donde a su vez el gremio organizó sorteos específicos para cada uno de esos lugares.

Este reconocimiento se realizó en el marco de un programa de sorteos, beneficios, descuentos especiales en comercios y sorpresas para los afiliados y afiliadas al gremio.

Festejo mercantil

El festejo central del Día del Empleado y la Empleada de Comercio se llevará a cabo el sábado 26 de septiembre en el salón Mariano Moreno. La jornada contará con música, el show en vivo de “La Roland” y premios especiales para los afiliados y afiliadas que asistan.

El Mes de las y los Empleados de Comercio es una de las iniciativas más esperadas por los trabajadores mercantiles de la región, y reafirma el compromiso del CECO con el reconocimiento y la celebración de quienes sostienen una actividad esencial para la economía y la vida cotidiana de la ciudad.