Testigos de Jehová retocó su tradicional posición sobre donaciones

La noticia trascendió este martes, aunque el comunicado del Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová se anunció el viernes: que la decisión de aceptar glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma o plaquetas de la sangre de otra persona será un asunto de conciencia personal.

“Cada Testigo debe decidir personalmente si dona o no sangre con el propósito explícito de que sus componentes o fracciones sanguíneas puedan ser utilizados por otra persona” dice el comunicado dado a conocer a través del portavoz regional de la congregación desde Mar del Plata.

La postura mantenida hasta ahora rechazaba las transfusiones de sangre completa por motivos religiosos, aunque el comunicado dice que en el fondo no ha cambiado.

Paul Gillies, portavoz internacional de los testigos de Jehová en su sede mundial, afirmó que “la sangre sigue siendo sagrada, y continúan considerando la vida y la sangre como valiosos regalos de Dios”.

“Reconocemos que las decisiones médicas relacionadas con los componentes sanguíneos son una cuestión de conciencia entre cada Testigo y su Dios, Jehová” añadió.

“Las congregaciones no intervienen en las decisiones personales que cada uno toma siguiendo su conciencia. Seguiremos respetando y apoyando las decisiones personales de nuestros compañeros de creencia” señaló Gillies.

Los testigos de Jehová son más de nueve millones de personas en todo el mundo, y están organizados en congregaciones distribuidas en más de 200 países y territorios.