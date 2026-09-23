El martes será la primera cosecha de bulbos de azafrán

El próximo martes 29 desde las 10.30 se producirá la primera cosecha de bulbos de Azafrán Mediterráneo en la sucursal Olavarría, ubicada en calle 152 entre Lavalle y Alsina.

En Olavarría se lleva a cabo la primera parte de un complejo proceso, que finaliza en ese sabroso polvito -de un tono medio rojizo, medio anaranjado- a través de un emprendimiento local que hace unos meses obtuvo una franquicia de la firma cordobesa, cuya casa madre está en Alta Vista, un pueblo vecino a la paradisíaca Villa General Belgrano.

Azafrán Mediterráneo es una empresa que tiene 18 años de experiencia en el cultivo y la producción de azafrán y cuenta con sucursales en Argentina (23), Chile y Uruguay, a través de una red compuesta por más de 8500 productores, entre ellos Los ingenieros agrónomos Belén Rosini, Dino Ginter y su socio Marcos Albano, titulares de Agronomía Olavarría y de la franquicia local.