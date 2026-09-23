Fue hospitalizado un trabajador tras caer desde 4 metros

Un hombre de unos 40 años fue trasladado este miércoles con código rojo al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” tras caer de una altura aproximada a los 4 metros dentro de un local donde se comercializan hierros.



El accidente se produjo en el interior de la firma Casa de los Hierros, ubicada en avenida Del Valle 5098, donde se encuentra un móvil policial custodiando la escena.



Según datos que pudo recoger este medio, se trataría de un trabajador tercerizado.



Luego de sufrir un golpe en la cabeza, el trabajador fue trasladado de urgencia al centro de salud municipal en una ambulancia de TSA.