Más olavarrienses dijeron presente en los 42K de Buenos Aires

Un grupo de corredores de nuestra ciudad participó de una nueva edición de la Maratón de Buenos Aires, competencia de 42 kilómetros que reunió a atletas de distintos puntos del país y que tuvo como escenario las principales calles y avenidas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre los representantes olavarrienses estuvieron Laura Trumpio, Ezequiel Magallanes, Ángel Fleitas, Fabián Menguil, Diego Guido y Frías, integrantes del grupo Coyotes, quienes completaron el exigente recorrido y celebraron sus respectivas actuaciones.

La prueba atravesó diferentes sectores porteños, entre ellos Palermo, Recoleta, el centro de la ciudad, Puerto Madero y La Boca, ofreciendo a los participantes un recorrido que combinó la exigencia deportiva con algunos de los lugares más emblemáticos de Buenos Aires.

Desde el grupo Coyotes destacaron la alegría por haber podido completar el desafío y alcanzar sus objetivos personales en una de las maratones más importantes del país.

Además, los atletas olavarrienses aprovecharon la oportunidad para agradecer especialmente el acompañamiento y el trabajo de su entrenador, Iván Recabarren, a quien reconocieron por el apoyo brindado durante la preparación para afrontar esta competencia.

