Jóvenes en conflicto con la ley: suman 250 en Olavarría

En el marco de una agenda de trabajo conjunta entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo la presentación del diagnóstico sobre trayectorias adolescentes, territorios, conflictividades y restitución de derechos del programa provincial Entramados. El documento traza un mapa detallado sobre la situación de vulnerabilidad y la conflictividad penal juvenil en el partido de Olavarría, definiendo acciones concretas para la prevención y el acompañamiento estatal.

Este informe corresponde a la primera etapa del programa multiagencial, orientada a la prevención del delito en niñas, niños, adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal. La herramienta permite identificar las necesidades prioritarias en los barrios del partido de Olavarría para sentar las bases estratégicas de las siguientes fases de acompañamiento.

El encuentro contó con la presencia del intendente municipal Maximiliano Wesner; el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Juan Pablo Arouxet; el secretario de Protección Ciudadana, Elías Quintas; y la subsecretaria de Protección de Derechos, Malena Pianciola. Por parte del Estado Provincial, asistieron las representantes de la Unidad Coordinadora del programa, Marta Muñiz y Mariana Lorenz. Asimismo, participaron directores y coordinadores del Servicio Local de Niñeces y Adolescencias, Desarrollo Social, Mujeres, Género y Diversidades, además de personal de las fuerzas de seguridad, integrantes del Poder Judicial e instituciones comunitarias.

El informe final del Diagnóstico Local del Programa Entramados analiza la realidad local a partir de la escala de Olavarría (125.751 habitantes), una ciudad de rango medio donde la proximidad entre vecinos e instituciones permite diseñar respuestas a medida, sin replicar modelos extrapolados de esquemas metropolitanos.

En una población de 19.080 jóvenes de entre 10 y 19 años, se identificó un universo prioritario de aproximadamente 250 adolescentes en conflicto con la ley o en riesgo de estarlo. Dentro de dicho grupo, 90 adolescentes constituyen prioridad por registrar investigaciones penales vigentes, medidas socioeducativas o arresto domiciliario. El 90% de quienes ingresan al sistema penal juvenil son varones, principalmente de 16 y 17 años.

El informe destaca que la vida cotidiana de estos jóvenes está fuertemente ligada a sus barrios, donde las habituales “juntas” o redes de pares funcionan como espacios de identidad y contención. Por eso, las situaciones de conflicto se leen como el resultado de escenarios socio-afectivos complejos que requieren un acompañamiento estatal más cercano, articulado y con oportunidades reales.

En este sentido, el Programa Entramados trabaja desde la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos y el Servicio Local a través de tres ejes principales:



– Nodos Territoriales: Equipos técnicos desplegados en cinco zonas barriales prioritarias para realizar seguimiento individual y comunitario; las cuales se ubican en los barrios Nicolás Avellaneda, Jardín – La Loma – PyM, Lourdes – Trabajadores – Dorrego, Independencia y La Araña.

– Talleres y oficios: Espacios formativos y recreativos (barbería, boxeo, cocina y deportes) como alternativas sanas de socialización, pertenencia y construcción de proyectos de vida alejados de las violencias.

– Red institucional agilizada: Circuitos de trabajo directo entre Seguridad, Niñez, Salud Mental, Educación, el Servicio Local y la Justicia para responder rápido ante emergencias y optimizar los recursos disponibles.

“El programa Entramados nos permite abordar uno de nuestros principales desafíos: acompañar las trayectorias de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad social. Lo hacemos desde los ejes transversales de nuestra gestión: territorialidad, intersectorialidad e integralidad. Este diagnóstico es el primer puntapié para seguir robusteciendo la organización social del cuidado y volver a mirar a este universo de jóvenes con otros ojos, construyendo redes que no los pongan en peligro” , destacó la subsecretaria Malena Pianciola.

Por su parte, el intendente Maximiliano Wesner recordó la firma del convenio realizada en el Estadio Diego Armando Maradona junto al gobernador Axel Kicillof y ratificó el compromiso municipal con las infancias y juventudes:

“Celebro esta presentación y todo lo hecho hasta acá, pero tenemos un desafío enorme: ir a buscar a esos pibes. Este diagnóstico cualitativo y cuantitativo sobre nuestros jóvenes en todo el partido de Olavarría debe ser un punto de partida común para que puedan pensar en un futuro con igualdad de oportunidades. Gestionamos el Estado para garantizar derechos” , enfatizó el jefe comunal.

Con esta iniciativa, el Municipio reafirma su compromiso con las niñeces y juventudes desde una presencia territorial y un trabajo coordinado, promoviendo una mirada de derechos que acompaña a cada joven en su propio barrio.