Una docena de cruces en la continuidad de los torneos formativos

El certamen reservado para las categorías formativas organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría completó otro fin de semana para Damas y Caballeros.
Las dos Zonas de las inferiores, los U21 y algunos cotejos de Femenino le dieron continuidad a la competencia formativa.
Los resultados:
Caballeros:
Estudiantes vs. Chacarita
U15: 74 – 50
U17: 79 – 64
Sport Club Trinitarios vs. Chacarita
Mini: 63 – 10
U13: 42 – 55
U15: 59 – 34
U17: 67 – 44
San Martín vs. Estudiantes
Mini: 45 – 56
U13: 52 – 56
U15: 49 – 84
Pueblo Nuevo vs. Sport Club Trinitarios
Mini: 00 – 20
U13: 34 – 70
U15: 44 – 63
U17: 32 – 82
El Fortín vs. Racing (O)
Mini: 31 – 27
U13: 24 – 59
U15: 48 – 55
U17: 60 – 69
Chacarita vs. Racing (L)
Mini: 33 – 21
U13: 39 – 54
U15: 50 – 70
U17: 49 – 67
Argentino (Pehuajó) vs. Estudiantes
U13: 00 – 20
U15: 00 – 20
U17: 50 – 62
Ferro vs. Comercio
Mini: 59 – 29
U13: 46 – 37
U15: 76 – 69
U17: 52 – 59
Las Flores Básquet vs. Racing Blanco
Mini: 81 – 7
U13: 87 – 8
U21:
Racing 79 – 50 San Martín
Jorge Newbery 54 – 65 Pueblo Nuevo
Argentino 53 – 81 Chacarita
El Fortín 101 – 28 Comercio
Femenino:
Alfa y Omega vs. Sport Club Trinitarios
U13: 67 – 65