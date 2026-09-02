Deportes

Una docena de cruces en la continuidad de los torneos formativos

El básquet formativo completó una nueva fecha de su competencia anual y fue con una docena de partidos en diferentes escenarios.

Miércoles, 02 de septiembre de 2026 a las 17:50
Foto: prensa CAE

Por Redacción

El certamen reservado para las categorías formativas organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría completó otro fin de semana para Damas y Caballeros.

Las dos Zonas de las inferiores, los U21 y algunos cotejos de Femenino le dieron continuidad a la competencia formativa.

Los resultados:

Caballeros:

Estudiantes vs. Chacarita
U15: 74 – 50
U17: 79 – 64

Sport Club Trinitarios vs. Chacarita
Mini: 63 – 10
U13: 42 – 55
U15: 59 – 34
U17: 67 – 44

San Martín vs. Estudiantes
Mini: 45 – 56
U13: 52 – 56
U15: 49 – 84

Pueblo Nuevo vs. Sport Club Trinitarios
Mini: 00 – 20
U13: 34 – 70
U15: 44 – 63
U17: 32 – 82 

El Fortín vs. Racing (O)
Mini: 31 – 27
U13: 24 – 59
U15: 48 – 55
U17: 60 – 69 

Chacarita vs. Racing (L)
Mini: 33 – 21 
U13: 39 – 54
U15: 50 – 70
U17: 49 – 67 

Argentino (Pehuajó) vs. Estudiantes
U13: 00 – 20 
U15: 00 – 20
U17: 50 – 62 

Ferro vs. Comercio
Mini: 59 – 29
U13: 46 – 37 
U15: 76 – 69
U17: 52 – 59 

Las Flores Básquet vs. Racing Blanco
Mini: 81 – 7
U13: 87 – 8

U21:
Racing 79 – 50 San Martín
Jorge Newbery 54 – 65 Pueblo Nuevo 
Argentino 53 – 81 Chacarita
El Fortín 101 – 28 Comercio

Femenino:
Alfa y Omega vs. Sport Club Trinitarios
U13: 67 – 65

 