Una docena de cruces en la continuidad de los torneos formativos

El certamen reservado para las categorías formativas organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría completó otro fin de semana para Damas y Caballeros.

Las dos Zonas de las inferiores, los U21 y algunos cotejos de Femenino le dieron continuidad a la competencia formativa.

Los resultados:

Caballeros:

Estudiantes vs. Chacarita

U15: 74 – 50

U17: 79 – 64

Sport Club Trinitarios vs. Chacarita

Mini: 63 – 10

U13: 42 – 55

U15: 59 – 34

U17: 67 – 44

San Martín vs. Estudiantes

Mini: 45 – 56

U13: 52 – 56

U15: 49 – 84

Pueblo Nuevo vs. Sport Club Trinitarios

Mini: 00 – 20

U13: 34 – 70

U15: 44 – 63

U17: 32 – 82

El Fortín vs. Racing (O)

Mini: 31 – 27

U13: 24 – 59

U15: 48 – 55

U17: 60 – 69

Chacarita vs. Racing (L)

Mini: 33 – 21

U13: 39 – 54

U15: 50 – 70

U17: 49 – 67

Argentino (Pehuajó) vs. Estudiantes

U13: 00 – 20

U15: 00 – 20

U17: 50 – 62

Ferro vs. Comercio

Mini: 59 – 29

U13: 46 – 37

U15: 76 – 69

U17: 52 – 59

Las Flores Básquet vs. Racing Blanco

Mini: 81 – 7

U13: 87 – 8

U21:

Racing 79 – 50 San Martín

Jorge Newbery 54 – 65 Pueblo Nuevo

Argentino 53 – 81 Chacarita

El Fortín 101 – 28 Comercio

Femenino:

Alfa y Omega vs. Sport Club Trinitarios

U13: 67 – 65