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Fútbol Femenino: jugaron los tres partidos de Primera División

En la jornada del último domingo, en forma completa, se llevó a cabo la segunda fecha del torneo Clausura de primera división “Andrea Serris”.

Miércoles, 02 de septiembre de 2026 a las 18:56

Por Redacción

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División jugó la continuidad del certamen para la división mayor.

Municipales y Racing volvieron a ganar para seguir en la cima de la competencia y Club Ciudad de Olavarría logró su primer triunfo tras el empate en la jornada inaugural.

Los resultados:

Colonias y Cerros 0 - 2 (Sonia Tabarés y Brenda Leguizamón) Municipales 
El Fortín 0 - 2 (Clara Vallejos y Francesca Zanazzi) Racing 
Ferro 0 - 5 (Lara Zibecchi, Camila Conti, Mía Suárez, Morena Tolosa y Bianca Zibecchi) Club Ciudad 

 

Fuente: prensa LFO

 