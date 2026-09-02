Fútbol Femenino: jugaron los tres partidos de Primera División

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División jugó la continuidad del certamen para la división mayor.
Municipales y Racing volvieron a ganar para seguir en la cima de la competencia y Club Ciudad de Olavarría logró su primer triunfo tras el empate en la jornada inaugural.
Los resultados:
Colonias y Cerros 0 - 2 (Sonia Tabarés y Brenda Leguizamón) Municipales
El Fortín 0 - 2 (Clara Vallejos y Francesca Zanazzi) Racing
Ferro 0 - 5 (Lara Zibecchi, Camila Conti, Mía Suárez, Morena Tolosa y Bianca Zibecchi) Club Ciudad
Fuente: prensa LFO