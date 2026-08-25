La Liga Anual ACOP disputó una nueva fecha de categorías Pares

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel jugó, en diferentes complejos, una nueva jornada correspondiente a las categorías Pares,

La Liga Anual ACOP 2026 tuvo definiciones en Sexta Damas, Sexta Caballeros, Damas Cuarta, Caballeros Cuarta y Caballeros Segunda.

En la categoría más importante del deporte local, Lucio Llorente y Santiago Pineda se quedaron con el campeonato al imponerse ante Pablo Ciancio y Marcos Silveri por 6/7, 6/4 y 6/2.

Juan Scrimizzi y Alejandro Bordacahar derrotaron en la definición a Diego Barzola y Renzo Castillo por 6/4 y 7/6 y se consagraron campeones en Caballeros Cuarta.

Además, en Caballeros Sexta, el título fue para Nahuel Bianchini y Francisco Buey, tras vencer en la final a Jonathan Salacki y Lucas Di Cataldo por 6/3 y 7/6.

Por el lado de las Damas, en Sexta, las campeonas fueron Alejandra Gómez y Rosana Orlando, quienes se impusieron en una final muy disputada ante Lucrecia Da Costa Fucsia y Mayra Venzi por 6/2, 4/6 y 6/3.

En Damas 4ª, Katia Block y Julieta Sak se consagraron campeonas luego de superar a Paola Salinas y Pilar Martínez Gurrieri por 6/1 y 6/2.

Fuente: prensa ACOP