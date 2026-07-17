Natación: el “Carbonero” se subió al podio en Tandil

En el natatorio de la Sociedad de Fomento Unión y Progreso de Tandil dijo presente el equipo de Ferro que se subió al podio.

Un equipo de 17 deportistas “Carboneros” -federados y promocionales- se presentaron en Tandil en un certamen con 12 clubes y dos días de intensa competencia.

La “Copa Unión y Progreso” dejó varias medallas individuales y en el formato postas que le permitieron al “Carbonero” subirse al podio de la tabla general con el 3° puesto. Además, fue 2° a nivel Promocional.

Fuente: prensa Ferro