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Natación: el “Carbonero” se subió al podio en Tandil

El pasado fin de semana, el equipo de natación de Ferro Carril Sud compitió en la “Copa Unión y Progreso” y logró subirse al podio.

En el natatorio de la Sociedad de Fomento Unión y Progreso de Tandil dijo presente el equipo de Ferro que se subió al podio.

 

Un equipo de 17 deportistas “Carboneros” -federados y promocionales- se presentaron en Tandil en un certamen con 12 clubes y dos días de intensa competencia.

 

La “Copa Unión y Progreso” dejó varias medallas individuales y en el formato postas que le permitieron al “Carbonero” subirse al podio de la tabla general con el 3° puesto. Además, fue 2° a nivel Promocional.

 

Fuente: prensa Ferro

 

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