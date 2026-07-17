Cisneros completó 60K en la “Nono Trail Run”

Diego Cisneros fue uno de los más de 220 atletas que completaron los 60 kilómetros de la quinta edición del “Nono Trail Run 2026”.

La carrera de montaña en la localidad serrana de Traslasierra que le da el nombre presenta un amplio desafío al importante número que dice presente año a año y en esta oportunidad, nuevamente recorriendo el corazón de las Altas Cumbres, dijo presente el oriundo de Sierras Bayas.

Cisneros dijo presente en los 60 kilómetros y completó el desafío en 8 horas 3 minutos y 57 segundos para ubicarse 21° en la tabla general y 8° en los mayores de 40 años, pero la organización también ofreció 12, 23 y 42 kilómetros.