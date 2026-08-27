Policiales

Prendió fuego autos estacionados y huyó

El siniestro, ocasionado por un joven, ocurrió en el barrio 104 en la esquina de San Lorenzo y Azopardo.  Una mujer fue asistida por una ambulancia del Hospital Municipal tras una crisis de nervios. 

Jueves, 27 de agosto de 2026 a las 21:02

Por Redacción

 

Este jueves por la noche, un joven prendió fuego autos estacionados y huyó, según testigos el siniestro fue intencional. 

 

Las llamas se concentraron en tres vehículos que se encontraban estacionados en el lugar y se encontraban a pocos metros de los monoblocks. Las pérdidas fueron totales, entre los vehículos se encontraba un Fiat Siena, una Ford Eco Sports y una Saveiro. 

 

En el lugar trabajó una dotación de Bomberos y personal del Comando de Patrullas. Además, se acercó al lugar una ambulancia del Hospital Municipal que asistió a una mujer que sufrió una crisis de nervios. 

 

 

 