Este jueves por la noche, un joven prendió fuego autos estacionados y huyó, según testigos el siniestro fue intencional.

Las llamas se concentraron en tres vehículos que se encontraban estacionados en el lugar y se encontraban a pocos metros de los monoblocks. Las pérdidas fueron totales, entre los vehículos se encontraba un Fiat Siena, una Ford Eco Sports y una Saveiro.

En el lugar trabajó una dotación de Bomberos y personal del Comando de Patrullas. Además, se acercó al lugar una ambulancia del Hospital Municipal que asistió a una mujer que sufrió una crisis de nervios.