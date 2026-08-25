Torneo Regional Amateur: más refuerzos para Ferro y El Fortín 

A pocos días del comienzo del Torneo Regional Federal Amateur, los equipos de Olavarría siguen reforzándose y en las últimas horas, Ferro y El Fortín sumaron caras nuevas.

El Carbonero anunció la incorporación de Pehuén “Pepi” Valenzuela y el “Fortinero”, el arribo de Dimas Morales.

Valenzuela que ya trabaja a las órdenes de Istillarte, es un volante oriundo de Chillar, formado futbolísticamente en Independiente de esa localidad. Cuenta con un paso por Santamarina de Tandil y también integró las divisiones de Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde quedó libre.

Por su parte, Morales es volante creativo de 32 años con una extensa trayectoria en el fútbol argentino donde debutó en Primera División con Atlético de Rafaela. Además, jugó en Ferro Carril Oeste, Chaco For Ever, Los Andes y Sud América de Uruguay antes de arribar al futbol marplatense donde vistió varias camisetas.