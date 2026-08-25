El Concejo Deliberante Estudiantil tendrá su primera sesión este miércoles



Este miércoles 26 será la primera sesión del año del Concejo Deliberante Estudiantil en el centro de Convenciones de Olavarría. Será desde las 10.

De acuerdo a lo resuelto en la última reunión de comisión, la presidencia del cuerpo estará a cargo de Theo Mazzei Ferro, concejal estudiantil de la Escuela Secundaria N° 10. La vicepresidencia primera será ejercida por Lorenzo Giménez Mastrandrea, de la Escuela Secundaria N° 1, mientras que la vicepresidencia segunda estará a cargo de Bárbara Soraiz, de la Escuela Secundaria N° 7.

Como secretario fue designado Lucio de Lotto, del Instituto Privado Sierras Bayas, y como prosecretaria, Fátima Andino Mazza, de ECEA.

Durante esta primera sesión serán tratados once proyectos presentados por estudiantes de las escuelas Secundaria N° 7, Alfa y Omega, Fátima, CFI N° 1, Libertas, Casa de María, San Antonio de Padua, CPT N° 8, Escuela Secundaria N° 20 Extensión La Moderna, Teresa de Calcuta y Colegio Santa Teresa.

Las iniciativas abordan diversas temáticas de interés comunitario, entre ellas infraestructura para personas con discapacidad, creación de programas municipales vinculados a la orientación vocacional y la formación ciudadana, instalación de luminarias, construcción de un playón recreativo y estrategias para fortalecer el abordaje de la salud en parajes rurales.

En esta edición, 43 estudiantes de distintos establecimientos educativos del partido de Olavarría fueron elegidos por sus compañeros y compañeras para integrar el cuerpo deliberativo juvenil, promoviendo el debate, la participación y el compromiso con los asuntos públicos.

El Honorable Concejo Deliberante Estudiantil 2026 se desarrolla en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, proponiendo un espacio de reflexión sobre la democracia, la memoria y el rol de las juventudes en la construcción de una ciudadanía activa.

Los proyectos restantes serán abordados en una segunda sesión, prevista para el próximo 9 de septiembre.