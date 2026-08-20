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Liga Pre-Federal: los hermanos sean unidos, “Luchi” Dilascio jugará en el “Bata”

El plantel de Estudiantes sumó un nuevo jugador para afrontar la Liga Pre-Federal. Luciano Dilascio fue confirmado como una de las fichas mayores y compartirá plantel con su hermano.

Jueves, 20 de agosto de 2026 a las 20:29
Foto: Archivo

Por Redacción

El Club Atlético Estudiantes confirmó la continuidad de Luciano Dilascio e integrará el equipo en el Torneo Pre-Federal 2026 que comenzará el primer fin de semana de septiembre.

“Luchi” Dilascio, de la cuna “Bataraz” y uno de los máximos exponentes de la Primera División será una de las fichas mayores del equipo que afrontará un nuevo desafío nacional y, además, por primera vez compartirá equipo con su hermano Santiago, refuerzo ya confirmado en las filas del equipo de Mariano Iglesias.

El base atravesó prácticamente toda su formación dentro del club y será una alternativa importante para la estructura que conduce Mariano Iglesias por su capacidad para convertir desde el perímetro y lectura del juego.

 

Fuente: prensa CAE

 

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