Kicillof cuestionó las billeteras virtuales: “Cobran precios diferentes según la capacidad de pago”



El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una conferencia de prensa en la Gobernación bonaerense, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, donde realizó anuncios vinculados al sistema productivo y al sector turístico de la Provincia.

Durante su exposición, Kicillof advirtió que “el 60% de la población adulta del país está endeudada”, lo que representa unos 21 millones de personas. A su vez, afirmó que “1 de cada 5, el 20% del total, o sea 6 millones, se encuentra en situación de mora”.

El gobernador remarcó que el endeudamiento no constituye un fenómeno nuevo y recordó que existen distintas vías para acceder al crédito, desde los bancos y las tarjetas hasta las financieras, billeteras digitales y mecanismos informales. Sin embargo, sostuvo que durante los últimos dos años y medio se produjo un crecimiento acelerado de la morosidad.

En ese sentido, Kicillof aseguró que “en el caso de los bancos, con Milei, la morosidad de aquellos endeudados se multiplicó por 5, de 2,5 a 12,8”. También apuntó contra el crecimiento de los incumplimientos en otros canales de financiamiento: “La mora de los endeudados con billeteras virtuales, de 5,7 al 24,5%, se cuadriplicó”, mientras que entre quienes tomaron créditos con financieras no bancarias pasó del 17,5% al 43%.

Para el mandatario bonaerense, estos datos permiten cuestionar la idea de que el problema se reduce a decisiones individuales de quienes contrajeron las deudas. “Con ese solo dato ya un sencillo razonamiento se llega a la conclusión de que esta situación de incumplimiento no es un problema entre privados”, sostuvo.

Kicillof vinculó directamente el incremento de la morosidad con la política económica del Gobierno nacional y afirmó que “este fenómeno es producto y resultado de la famosa macroeconomía que en teoría anda bien de Milei”.

Según planteó, la dificultad para afrontar las deudas está relacionada con el deterioro de los ingresos. “La imposibilidad de poder pagar un endeudamiento se desprende de un hecho de la macroeconomía que son ingresos bajos y planchados”, sostuvo, al mencionar los ingresos salariales, las jubilaciones y también las dificultades de distintos sectores empresarios para sostener su rentabilidad.

En otro tramo de su exposición, el gobernador retomó la discusión sobre la metáfora de la “pistola en la cabeza” utilizada por el presidente Javier Milei para referirse a las regulaciones estatales. Kicillof planteó, en cambio, que las propias condiciones económicas pueden llevar a las familias a endeudarse para afrontar gastos básicos, como la compra de alimentos o medicamentos.

El gobernador puso especial atención sobre el funcionamiento de las billeteras virtuales y las nuevas formas de acceso al crédito. Según explicó, la Provincia recibió denuncias y detectó mecanismos mediante los cuales estas empresas utilizan la gran cantidad de información disponible sobre sus usuarios para establecer diferentes costos de financiamiento.

“Por un mismo bien, una deuda, cobran precios diferentes según la capacidad de pago, las conductas de consumo, una batería de información que tienen las billeteras, que en la mayoría de los casos quienes toman la deuda ni saben a qué se enfrentan”, cuestionó.

También apuntó contra la evolución de estas plataformas, que inicialmente se consolidaron como medios de pago pero luego incorporaron funciones de crédito y herramientas de inversión. Según sostuvo, esa transformación las acercó al funcionamiento de las entidades bancarias, aunque con un esquema regulatorio diferente.

“Ese rol lo asemeja más a un banco, algo que ahora hacen las billeteras digitales, con una regulación muchísimo más flexible”, afirmó, al aclarar que su cuestionamiento alcanza al conjunto del sector y a su creciente participación en actividades que históricamente estaban concentradas en el sistema financiero tradicional.

Finalmente, el gobernador cuestionó nuevamente la concepción económica del Gobierno nacional respecto del funcionamiento del mercado y advirtió sobre los riesgos de asumir que la ausencia de regulaciones garantiza por sí misma resultados beneficiosos: “Es un problema grave y no es individual; no es un tema entre privados, no se resuelve echándole la culpa a las familias y hay que abordar esta cuestión con la gravedad que tiene y el gobierno nacional no está haciendo nada”.

El anuncio de Augusto Costa



Tras la exposición de Kicillof, el ministro Augusto Costa anunció que la Provincia profundizará las acciones de Defensa del Consumidor frente a las prácticas que, según planteó, contribuyen al endeudamiento y generan situaciones de abuso. “Venimos trabajando a partir de lo que nos marca el Gobernador en el área de defensa del consumidor con diferentes acciones para cumplir con el rol que tiene que cumplir el Estado”, señaló.

Costa destacó una investigación de oficio iniciada contra Mercado Libre y Mercado Pago a partir de denuncias recibidas sobre los términos y condiciones que los usuarios deben aceptar para utilizar las plataformas. Según explicó, detectaron cláusulas que no especificaban claramente los cargos por los servicios y que trasladaban al usuario la responsabilidad ante determinados problemas de seguridad. Tras la intervención provincial, la empresa readecuó sus términos y condiciones en todo el país.

El ministro también cuestionó las condiciones bajo las cuales las billeteras virtuales ofrecen financiamiento. Afirmó que existen préstamos que pueden solicitarse “en tres clics”, sin que los usuarios tengan acceso claro a las condiciones antes de contratar, y advirtió sobre tasas de interés que pueden superar el 1000%. “La gente deposita con tasas muy bajas y las tasas de crédito son altísimas”, sostuvo Costa, quien además señaló la falta de mecanismos obligatorios como el botón de arrepentimiento.

Por último, anticipó que la Provincia trabaja sobre una nueva problemática vinculada con las personas que ya ingresaron en mora: las denuncias por acoso y hostigamiento durante las cobranzas. Según Costa, existen casos en los que empresas tercerizadas contactan a familiares, amigos e incluso lugares de trabajo de los deudores, enviando mensajes y capturas con información sobre las deudas. “La siguiente etapa que estamos documentando” estará enfocada precisamente en estas prácticas.