En la Unidad 2 elaboraron una plaza sonora para un Jardín de Infantes de Hinojo

Personas privadas de la libertad de una de las cárceles bonaerenses de Sierra Chica elaboraron una plaza sonora para un Jardín de Infantes de la localidad de Hinojo, en un emprendimiento solidario de servicio a la comunidad.



La experiencia se desarrolló en la Unidad 2 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y la entidad beneficiada fue el Jardín de Infantes N° 903 "Manuel Belgrano".



Con el acompañamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la iniciativa surgió desde el área de Inclusión de la Unidad 2, a cargo de Ludmila Benítez, y se desarrolló en el marco del proyecto institucional denominado "Plaza Sonora: construyendo puentes a través de la música".



Mediante la experiencia, diez internos del Pabellón N° 1 desplegaron su creatividad para diseñar y elaborar un panel sonoro a partir de diferentes elementos en madera, metal y plásticos. En ese sentido, reutilizaron materiales incorporando colores y generando una propuesta lúdica atractiva para los niños.



La iniciativa tuvo como objetivo fortalecer los procesos de inclusión social de los privados de la libertad mediante el trabajo solidario, el desarrollo de habilidades y la vinculación con instituciones de la comunidad.



En la entrega de la plaza sonora estuvieron presentes directivos del Jardín de Infantes N° 903 de Hinojo, el jefe y la secretaria de Coordinación del Complejo Penitenciario Zona Centro Sur, Gastón Collado y Vanesa Bahl, la representante de la oficina de Inclusión, Priscila Nieva y la coordinadora de Inclusión de la Unidad 2, Ludmila Benítez.



Los directivos de la Unidad 2 destacaron la asistencia, participación y compromiso de quienes intervinieron en la propuesta, como parte fundamental de los procesos de tratamiento de inclusión social.



